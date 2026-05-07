Désaccords 2 - Quand la musique secoue nos mondes

La musique ne se contente pas de nous accompagner ou de nous réconforter : elle dit quelque chose du monde dans lequel nous vivons. Luttes politiques, mouvements d'émancipation, tensions religieuses et transformations sociales se révèlent à travers les mélodies et paroles de figures aussi variées que Rosalìa, Bob Marley, Booba ou Chavela Vargas. Derrière chacune de leurs chansons, des idées circulent et des mondes se dessinent. Mais, avec ce deuxième tome de Désaccords, Eloi Fétus nous montre aussi que la musique porte ses contradictions : logiques marchandes, rapports de domination, héritages ambigus. Les artistes ne parlent pas d'une seule voix. Dès lors, peut-on aimer la musique sans questionner son sens ? Un livre clair et passionnant pour écouter autrement et comprendre le rôle de la musique dans nos manières d'être et de penser. Eloi Fétus vit entre Athènes et Lyon, ancien professeur de philosophie, il est désormais conférencier, compositeur et musicien de rue. Il est l'auteur du premier tome de Désaccords (Editions de l'Atelier, 2024). Les collages hauts en couleur de Chris Martins (alias Cole Porteur) illustrent une nouvelle fois ce voyage musical pour mieux percuter nos imaginaires et interroger nos représentations.