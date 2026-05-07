Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Désaccords 2 - Quand la musique secoue nos mondes

Eloi Fétus

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La musique ne se contente pas de nous accompagner ou de nous réconforter : elle dit quelque chose du monde dans lequel nous vivons. Luttes politiques, mouvements d'émancipation, tensions religieuses et transformations sociales se révèlent à travers les mélodies et paroles de figures aussi variées que Rosalìa, Bob Marley, Booba ou Chavela Vargas. Derrière chacune de leurs chansons, des idées circulent et des mondes se dessinent. Mais, avec ce deuxième tome de Désaccords, Eloi Fétus nous montre aussi que la musique porte ses contradictions : logiques marchandes, rapports de domination, héritages ambigus. Les artistes ne parlent pas d'une seule voix. Dès lors, peut-on aimer la musique sans questionner son sens ? Un livre clair et passionnant pour écouter autrement et comprendre le rôle de la musique dans nos manières d'être et de penser. Eloi Fétus vit entre Athènes et Lyon, ancien professeur de philosophie, il est désormais conférencier, compositeur et musicien de rue. Il est l'auteur du premier tome de Désaccords (Editions de l'Atelier, 2024). Les collages hauts en couleur de Chris Martins (alias Cole Porteur) illustrent une nouvelle fois ce voyage musical pour mieux percuter nos imaginaires et interroger nos représentations.

Par Eloi Fétus
Chez Editions de l'Atelier

|

Auteur

Eloi Fétus

Editeur

Editions de l'Atelier

Genre

Musique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Désaccords 2 - Quand la musique secoue nos mondes par Eloi Fétus

Commenter ce livre

 

Désaccords 2 - Quand la musique secoue nos mondes

Eloi Fétus

Paru le 22/05/2026

164 pages

Editions de l'Atelier

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782708295681
9782708295681
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.