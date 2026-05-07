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Kebab

Pierre Raffard

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Du feu des broches antiques aux vitrines lumineuses des métropoles d'aujourd'hui, le kebab a parcouru un chemin aussi long que méconnu. De ses origines millénaires à son émergence au coeur de l'empire ottoman, de ses premières diffusions à sa consécration comme icône de la street food mondiale, le kebab n'a eu de cesse de se faire l'écho des grandes mutations du monde. Migrations, échanges commerciaux, identités diasporiques, mondialisation alimentaire, le kebab est un concentré des grandes dynamiques qui ont façonné nos sociétés contemporaines. Erudit sans être austère, cet ouvrage fait découvrir comment une préparation au départ sans prétention s'est hissée au rang de phénomène global, comment ce plat s'est vu approprié, réinterprété, et pourquoi il cristallise aujourd'hui autant de passions que de débats. Un essai stimulant et gourmand qui ne vous fera plus voir le kebab de la même façon.

Par Pierre Raffard
Chez Calype

|

Auteur

Pierre Raffard

Editeur

Calype

Genre

Histoire de la gastronomie

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Kebab

Pierre Raffard

Paru le 07/05/2026

110 pages

Calype

11,90 €

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