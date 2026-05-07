Du feu des broches antiques aux vitrines lumineuses des métropoles d'aujourd'hui, le kebab a parcouru un chemin aussi long que méconnu. De ses origines millénaires à son émergence au coeur de l'empire ottoman, de ses premières diffusions à sa consécration comme icône de la street food mondiale, le kebab n'a eu de cesse de se faire l'écho des grandes mutations du monde. Migrations, échanges commerciaux, identités diasporiques, mondialisation alimentaire, le kebab est un concentré des grandes dynamiques qui ont façonné nos sociétés contemporaines. Erudit sans être austère, cet ouvrage fait découvrir comment une préparation au départ sans prétention s'est hissée au rang de phénomène global, comment ce plat s'est vu approprié, réinterprété, et pourquoi il cristallise aujourd'hui autant de passions que de débats. Un essai stimulant et gourmand qui ne vous fera plus voir le kebab de la même façon.