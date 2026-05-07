Mauve est un verbe pour ma gorge

Ce recueil, première publication en France de la poète québécoise Nana Quinn, trouve sa source dans l'expérience intime de la violence conjugale. En racontant le creux de la relation abusive, Nana Quinn témoigne de cette contradiction caractéristique qui lui fait écrire un livre à la fois cri de détresse et déclaration d'amour. C'est vers le dépassement de cette dissonance que tend la poète par une expérience poétique crue, intense et finalement émancipatrice, donnant à entendre une voix libre et libérée. Sur ce chemin, on croise autant la folie que la résilience, le déchaînement de brutalité que le soin, la tentation de l'effondrement que la fureur de vivre - et finalement, l'élan collectif peuplant cette traversée.