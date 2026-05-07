Au Japon, trois amis en dernière année d'école primaire forment un trio inséparable. Ils font front contre l'adversité et osent s'avouer leur peur la plus secrète : celle de mourir. Pour percer le mystère de l'au-delà, ils espionnent un vieil homme, vivant en ermite, dont ils soupçonnent la mort prochaine. Quand ce dernier s'en aperçoit, il les chasse avant de se demander s'il ne les mettrait pas à profit pour reconstruire son jardin et peut-être sa propre vie. De là naitra une amitié qui bouleversera le dernier été de leur enfance. Malicieux et lumineux roman d'apprentissage, dans l'esprit des films de Kore-eda, Jardin d'été conte une poignante sortie de l'enfance où la conscience de la mort donne le goût de la vie.