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#Roman étranger

Jardin d'été

Kazumi Yumoto

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Au Japon, trois amis en dernière année d'école primaire forment un trio inséparable. Ils font front contre l'adversité et osent s'avouer leur peur la plus secrète : celle de mourir. Pour percer le mystère de l'au-delà, ils espionnent un vieil homme, vivant en ermite, dont ils soupçonnent la mort prochaine. Quand ce dernier s'en aperçoit, il les chasse avant de se demander s'il ne les mettrait pas à profit pour reconstruire son jardin et peut-être sa propre vie. De là naitra une amitié qui bouleversera le dernier été de leur enfance. Malicieux et lumineux roman d'apprentissage, dans l'esprit des films de Kore-eda, Jardin d'été conte une poignante sortie de l'enfance où la conscience de la mort donne le goût de la vie.

Par Kazumi Yumoto
Chez Typhon

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Auteur

Kazumi Yumoto

Editeur

Typhon

Genre

Littérature japonaise

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Jardin d'été

Kazumi Yumoto trad. Jean-Christian Bouvier

Paru le 07/05/2026

300 pages

Typhon

20,00 €

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Scannez le code barre 9782488685016
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