Transition écologique : un chemin d’espérance et de combats

Voici un message à la fois d'action et de mobilisation. Car il existe des raisons objectives de croire que nous parviendrons à mener notre transition écologique et à trouver un chemin pour franchir les nombreux obstacles dont le débat public se fait l'écho. A partir de huit thèses construites sur des éléments scientifiques, factuels et objectifs, l'auteur fonde l'espérance que ce chemin existe et qu'il est à notre portée. Nous avons des atouts déterminants pour relever le défi de l'urgence climatique bien sûr, mais aussi celui de l'urgence économique pour sortir de notre vulnérabilité aux énergies fossiles et retrouver notre souveraineté tant menacée. Un texte aussi passionné que passionnant, engagé et résolument optimiste.