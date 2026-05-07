Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le marketing des villes

Franck Vallérugo, Patrice Noisette

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment le marketing urbain a-t-il évolué depuis son émergence, il y a une trentaine d'années ?? Quels enseignements peut-on tirer concrètement de ses pratiques et de leurs impacts sur la ville et ses habitants ?? Au fil de ce livre, les auteurs s'attachent à interroger les applications du marketing urbain, en s'appuyant sur une importante documentation internationale pluridisciplinaire. Contrairement aux apparences, le marketing urbain est plus prégnant encore que naguère, mais ils montrent qu'il reste bien des erreurs à mieux connaître et à éviter pour qu'il soit réellement au service d'un développement équilibré et inclusif des villes et des territoires. Patrice Noisette & Franck Vallérugo sont économistes et docteurs en urbanisme. Le second est professeur à l'ESSEC Business School où il dirige la Chaire d'économie urbaine. Le premier en est aujourd'hui ­professeur honoraire ? ; il y a notamment dirigé le Mastère Spécialisé® en management urbain et immobilier.

Par Franck Vallérugo, Patrice Noisette
Chez Terre à terres

|

Auteur

Franck Vallérugo, Patrice Noisette

Editeur

Terre à terres

Genre

Management public

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le marketing des villes par Franck Vallérugo, Patrice Noisette

Commenter ce livre

 

Le marketing des villes

Franck Vallérugo, Patrice Noisette

Paru le 24/04/2026

288 pages

Terre à terres

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488548830
9782488548830
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.