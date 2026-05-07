Le marketing des villes

Comment le marketing urbain a-t-il évolué depuis son émergence, il y a une trentaine d'années ?? Quels enseignements peut-on tirer concrètement de ses pratiques et de leurs impacts sur la ville et ses habitants ?? Au fil de ce livre, les auteurs s'attachent à interroger les applications du marketing urbain, en s'appuyant sur une importante documentation internationale pluridisciplinaire. Contrairement aux apparences, le marketing urbain est plus prégnant encore que naguère, mais ils montrent qu'il reste bien des erreurs à mieux connaître et à éviter pour qu'il soit réellement au service d'un développement équilibré et inclusif des villes et des territoires. Patrice Noisette & Franck Vallérugo sont économistes et docteurs en urbanisme. Le second est professeur à l'ESSEC Business School où il dirige la Chaire d'économie urbaine. Le premier en est aujourd'hui ­professeur honoraire ? ; il y a notamment dirigé le Mastère Spécialisé® en management urbain et immobilier.