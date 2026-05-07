Un épais brouillard d'occultations et de mensonges recouvre les événements de 1979. Or en cette année, les gueux ont défait l'armée et les différentes polices. Téhéran fût transformée en grande fête armée. Une débauche de passion courrait les rues, le temps explosait, la lune prenait les traits de la liberté. Depuis 1917, on avait pas vu un tel déferlement de pensées libres. Jusqu'au moment où les valets réussirent à enterrer la révolution dans l'habit noir du parti de Khomeyni. Au côté des insurgés qui expérimentent leur souveraineté dans la vengeance et l'amour, Offensive d'Iran nous invite à repenser la révolution en dehors du carcan dans lequel l'Occident l'avait enfermée. "Seul ouvrage anti-occidental et anti-islamique sur la révolution en Iran" . Longtemps resté confidentiel et pourtant incontournable, Offensive d'Iran est la tentative la plus aboutie pour se défaire des mensonges des historiens, des journalistes et des autres intellectuels sur la révolution iranienne.