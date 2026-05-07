Comment écrire de la fiction ?

" Pourquoi avons-nous des codes ? Que sont-ils ? Le code en art est simplement un faisceau d'outils, d'approches, consacrés par l'usage. Il n'est ni bon ni mauvais, il ne recèle aucune justesse ni vérité inhérente : il désigne simplement un référentiel culturel commun, comme la phrase "Il était une fois" ouvre de nos jours l'espace du conte. " En art, l'erreur n'existe pas. Il n'y a que des techniques mal maîtrisées, des maladresses dues à des usages inadaptés. L'expérience démontre que les mêmes typologies de problèmes se reproduisent chez la grande majorité des écrivain·es, quand bien même chacun·e a des forces et des faiblesses différentes. C'est à l'aune de ce constat que s'est construit cet ouvrage, conçu pour vous permettre de comprendre ces maladresses, de les analyser et de vous donner des outils susceptibles de vous aider dans votre pratique de l'écriture.