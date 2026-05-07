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Comment écrire de la fiction ?

Lionel Davoust

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" Pourquoi avons-nous des codes ? Que sont-ils ? Le code en art est simplement un faisceau d'outils, d'approches, consacrés par l'usage. Il n'est ni bon ni mauvais, il ne recèle aucune justesse ni vérité inhérente : il désigne simplement un référentiel culturel commun, comme la phrase "Il était une fois" ouvre de nos jours l'espace du conte. " En art, l'erreur n'existe pas. Il n'y a que des techniques mal maîtrisées, des maladresses dues à des usages inadaptés. L'expérience démontre que les mêmes typologies de problèmes se reproduisent chez la grande majorité des écrivain·es, quand bien même chacun·e a des forces et des faiblesses différentes. C'est à l'aune de ce constat que s'est construit cet ouvrage, conçu pour vous permettre de comprendre ces maladresses, de les analyser et de vous donner des outils susceptibles de vous aider dans votre pratique de l'écriture.

Par Lionel Davoust
Chez Argyll éditions

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Auteur

Lionel Davoust

Editeur

Argyll éditions

Genre

Techniques d'écriture

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Comment écrire de la fiction ?

Lionel Davoust

Paru le 07/05/2026

304 pages

Argyll éditions

21,90 €

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Scannez le code barre 9782488126496
9782488126496
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