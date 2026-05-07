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L'arrivée de Paf

Chantal Comte, Luna Cazalas

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Paf, un joli petit chiot, arrive dans la famille de Malé. L'arrivée de Paf est une petite histoire qui peut être lue en toute autonomie dès les premières semaines d'apprentissage de la lecture. En suivant la progression de la méthode de lecture gestuelle Borel-Maisonny Bien lire et Aimer lire, L'arrivée de Paf peut être lue après l'apprentissage du son b, à partir des vacances d'octobre de l'année de CP. L'arrivée de Paf développe l'autonomie et la confiance de l'enfant qui découvre naturellement qu'il peut lire et comprendre des histoires. Album 100% déchiffrable dès le début du CP

Par Chantal Comte, Luna Cazalas
Chez Bien lire

|

Auteur

Chantal Comte, Luna Cazalas

Editeur

Bien lire

Genre

Français CP

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L'arrivée de Paf

Chantal Comte, Luna Cazalas

Paru le 07/05/2026

32 pages

Bien lire

7,90 €

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Scannez le code barre 9782487475151
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