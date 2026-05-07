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Le Décaméron

Vincent Vanoli

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Toscane, XIVe siècle. Alors que la Grande Peste décime allégrement l'Europe, dix jeunes gens se réfugient à la campagne et égayent leurs journées en racontant des histoires à tour de rôle. Dix contes par journée fois dix jours nous donnent les cent récits formant le Décaméron écrit par Boccace entre 1348 et 1351. Fabliaux, paraboles, anecdotes traitant d'amours heureuses ou malheureuses, grivoises ou chevaleresques, raillant le clergé et la cupidité d'une époque où l'épidémie de bubons a rejeté toutes valeurs morales aux oubliettes. C'est dans cette somme que Vincent Vanoli puise la matière de son album et traite de ce Moyen Age tardif, cher au catalogue The Hoochie Coochie avec le trait expressionniste et charbonneux qu'on lui connaît. Tantôt drôle, tantôt cruel, cette adptation du Décaméron par Vincent Vanoli a été initialement publiée aux défuntes éditions Ego Comme X au tournant du XXIe siècle. Pour cette version remaniée, The Hoochie Coochie s'est adjoint les services d'un préfacier hors pair pour introduire cette oeuvre : le légendaire Ambre.

Par Vincent Vanoli
Chez The Hoochie Coochie

|

Auteur

Vincent Vanoli

Editeur

The Hoochie Coochie

Genre

Divers

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Le Décaméron

Vincent Vanoli

Paru le 05/06/2026

112 pages

The Hoochie Coochie

24,00 €

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