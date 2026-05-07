Dans la boîte

Découvre les trésors que contiennent toutes ces boîtes coloréés ! On a toujours envie de soulever le couvercle des boîtes pour découvrir les trésors qu'elles renferment. La boite à pharmacie par exemple, que contient-elle ? Une seringue, des pansements, une pince à épiler, une petite paire de ciseaux... Et quels trésors se cachent dans la trousse à maquillage ? Et dans la valise de l'artiste ? Le panier à pique-nique ? La caisse à outils ? Le sac de plage ? La boîte de jeu ? Ou même le carton à pizza ? Un magnifique inventaire aux illustrations stylisées et colorées par la talentueuse Liuna Virardi.