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#Album jeunesse

Dans la boîte

Liuna Virardi

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Découvre les trésors que contiennent toutes ces boîtes coloréés ! On a toujours envie de soulever le couvercle des boîtes pour découvrir les trésors qu'elles renferment. La boite à pharmacie par exemple, que contient-elle ? Une seringue, des pansements, une pince à épiler, une petite paire de ciseaux... Et quels trésors se cachent dans la trousse à maquillage ? Et dans la valise de l'artiste ? Le panier à pique-nique ? La caisse à outils ? Le sac de plage ? La boîte de jeu ? Ou même le carton à pizza ? Un magnifique inventaire aux illustrations stylisées et colorées par la talentueuse Liuna Virardi.

Par Liuna Virardi
Chez L'Agrume

|

Auteur

Liuna Virardi

Editeur

L'Agrume

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Dans la boîte

Liuna Virardi

Paru le 21/05/2026

72 pages

L'Agrume

14,50 €

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Scannez le code barre 9782487071476
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