Manager comme un militaire

Appliquez les techniques de management de l'armée dans votre équipe Les méthodes managériales de l'armée peuvent offrir de précieux enseignements aux dirigeants d'entreprise et aux managers. Que vous soyez manager-dirigeant, manager directeur ou manager intermédiaire, vous trouverez dans cet ouvrage une déclinaison de principes et d'outils simples issus du monde militaire que vous pourrez transposer aux situations courantes de votre entreprise : - Organisation d'une prise de poste - Mise en place de règles communes - Construction de votre équipe - Réalisation de vos entretiens individuels - Animation de vos réunions - Evaluation de vos collaborateurs - Délégation Chaque situation est illustrée par un exemple militaire concret dont vous pourrez vous inspirer pour engager vos collaborateurs de manière durable.