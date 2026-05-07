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Avec le printemps fleurit l'amour

Ocha

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L'histoire d'un premier amour entre un beau garçon très direct et un étudiant simple et timide ! Akashi a 18 ans et c'est le printemps. La saison des rencontres. De nature plutôt enjouée et sociable, il commence sa vie étudiante à Kyoto. Alors qu'il tente de s'adapter à son nouvel environnement, il fait la connaissance de Tôma, un étudiant extrêmement beau à qui il fait visiter la ville. Ainsi, en cette merveilleuse saison, Akashi découvre peu à peu de nombreuses facettes surprenantes de son nouveau camarade... Les sentiments commencent alors à éclore doucement...

Par Ocha
Chez Delcourt

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Auteur

Ocha

Editeur

Delcourt

Genre

Josei/femme

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Avec le printemps fleurit l'amour

Ocha trad. Essia Mokdad

Paru le 07/05/2026

192 pages

Delcourt

8,50 €

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