Avec le printemps fleurit l'amour

L'histoire d'un premier amour entre un beau garçon très direct et un étudiant simple et timide ! Akashi a 18 ans et c'est le printemps. La saison des rencontres. De nature plutôt enjouée et sociable, il commence sa vie étudiante à Kyoto. Alors qu'il tente de s'adapter à son nouvel environnement, il fait la connaissance de Tôma, un étudiant extrêmement beau à qui il fait visiter la ville. Ainsi, en cette merveilleuse saison, Akashi découvre peu à peu de nombreuses facettes surprenantes de son nouveau camarade... Les sentiments commencent alors à éclore doucement...