Gantz :E Tome 8

Hiroya Oku revient avec un nouveau spin-off de Gantz. Cette fois il explore le Japon durant l'époque d'Edo. Quelles seraient les conséquences de l'arrivée du Gantz à cette période troublée de l'histoire du Japon. Hanbe'e, un paysan, demande O-Haru en mariage, mais celle-ci lui répond qu'elle en aime un autre, Masakichi. Hanbe'e rencontre Masakichi et découvre qu'il sait magner le sabre malgré sa condition de paysan. Alors qu'ils s'affrontent, une jeune fille se noie. Les deux hommes meurent en tentant de la sauver. Ils se retrouvent alors dans une salle Gantz.