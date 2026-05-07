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Gantz :E Tome 8

Hiroya Oku, Jin Kagetsu

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Hiroya Oku revient avec un nouveau spin-off de Gantz. Cette fois il explore le Japon durant l'époque d'Edo. Quelles seraient les conséquences de l'arrivée du Gantz à cette période troublée de l'histoire du Japon. Hanbe'e, un paysan, demande O-Haru en mariage, mais celle-ci lui répond qu'elle en aime un autre, Masakichi. Hanbe'e rencontre Masakichi et découvre qu'il sait magner le sabre malgré sa condition de paysan. Alors qu'ils s'affrontent, une jeune fille se noie. Les deux hommes meurent en tentant de la sauver. Ils se retrouvent alors dans une salle Gantz.

Par Hiroya Oku, Jin Kagetsu
Chez Delcourt

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Auteur

Hiroya Oku, Jin Kagetsu

Editeur

Delcourt

Genre

Seinen/Homme

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Gantz :E Tome 8

Hiroya Oku, Jin Kagetsu

Paru le 07/05/2026

208 pages

Delcourt

8,50 €

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Scannez le code barre 9782413092421
9782413092421
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