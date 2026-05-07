L'ermite maudit

Le temps des fêtes approche, mais les mystères ne prennent pas de vacances dans la petite ville de Hobtown en Nouvelle-Ecosse. Quelques mois après avoir résolu l'affaire des hommes disparus, le club de détectives amateurs dirigé par Dana doit à nouveau mener l'enquête. Cette fois, Pauline et Brennan sont envoyés à l'académie de Knotty Pines - qui forme l'élite de Hobtown depuis plusieurs générations. Mais les sombres corridors de cette prestigieuse institution abritent de nombreux secrets, dont une terrible malédiction.