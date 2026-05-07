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#Roman graphique

L'ermite maudit

Kris Bertin

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Le temps des fêtes approche, mais les mystères ne prennent pas de vacances dans la petite ville de Hobtown en Nouvelle-Ecosse. Quelques mois après avoir résolu l'affaire des hommes disparus, le club de détectives amateurs dirigé par Dana doit à nouveau mener l'enquête. Cette fois, Pauline et Brennan sont envoyés à l'académie de Knotty Pines - qui forme l'élite de Hobtown depuis plusieurs générations. Mais les sombres corridors de cette prestigieuse institution abritent de nombreux secrets, dont une terrible malédiction.

Par Kris Bertin
Chez Delcourt

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Auteur

Kris Bertin

Editeur

Delcourt

Genre

Romans graphiques

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L'ermite maudit

Kris Bertin

Paru le 07/05/2026

216 pages

Delcourt

26,99 €

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Scannez le code barre 9782413091585
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