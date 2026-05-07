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La cybersécurité pour les nuls

Joseph Steinberg

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Toutes les clés pour protéger vos données et vos systèmes informatiques sur Internet ! Hackers et cyber escrocs vous n'avez plus qu'à bien vous tenir LES BASES DE LA SECURITE INFORMATIQUE : La cybersécurité consiste à se protéger d'attaques venant de cybercriminels. Ces hackers ont pour but d'utiliser vos données afin de pirater des brevets, des comptes bancaires, et de détourner toutes sortes d'informations personnelles ou secrètes. La sécurité passe d'abord par la compréhension des attaques, du but recherché par le pirate informatique, et ensuite par l'analyse des moyens à mettre en oeuvre pour sécuriser son système informatique. Au programme : Evaluer la vulnérabilité de son système informatique Les concepts de base Les moyens à mettre en oeuvre pour sécuriser un système informatique Evaluer et contrer les attaques Les carrières possibles dans les métiers de la cybersécurité L'évolution future LA CYBERSECURITE POUR TOUS : Ce livre d'informatique pour les Nuls est destiné à tous ceux qui veulent en savoir plus sur la cybersécurité. A l'heure où protéger ses données personnelles est devenu primordial sur le net, notre ouvrage vous donne les clés pour éviter le hacking et le vol de vos données. Quelque soit votre niveau en informatique, n'hésitez plus et naviguez sur le web en toute sérénité grâce à ce livre pour les Nuls ! PROTEGEZ-VOUS EFFICACEMENT : Grâce à ce livre d'informatique pour les Nuls , vous aurez toutes les informations sur la sécurité informatique en main, et pourrez vous protéger de manière efficace contre les hacking. Vous apprendrez ainsi à sécuriser vos comptes, choisir les bons mots de passe, identifier les cyberattaques, gérer les sauvegardes ou même faire carrière dans la cybersécurité. La sécurité informatique n'aura alors plus de secrets pour vous !

Par Joseph Steinberg
Chez First

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Auteur

Joseph Steinberg

Editeur

First

Genre

Sécurité

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La cybersécurité pour les nuls

Joseph Steinberg trad. Philip Escartin

Paru le 07/05/2026

456 pages

First

16,95 €

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