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Fumaison pas à pas

Pierre Manas

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Fumer ses propres recettes, c'est possible et simple ! Tout ce qu'il faut savoir sur le fumoir, de sa construction à son utilisation Réaliser son pulled pork ? Donner à une saucisse le bon goût du fumé ? Fumer un plat-de-côtes ? Suivez les conseils d'un groupe d'amis fans de fumoir qui vous guidera dans la construction de votre fumoir, son installation, son allumage et entretien ou dans des premières recettes faciles et gourmandes jusqu'à devenir un vrai Pitmaster : un as du fumoir Texan ! - Des conseils pour choisir son fumoir et comprendre son fonctionnement - 1 pas à pas pour construire son propre fumoir - Pas à pas pour allumer son fumoir et entretenir la fumée - Des astuces pour bien choisir son bois, les bons outils ou encore pour fumer par tout temps - Les temps de fumaison de chaque morceau de viande ou légumes - 80 recettes gourmandes et ludiques à faire fumer : hamburger fumé, joue de boeuf fumé, brisket, beer can chicken, poivrons confits à conserver... - Toutes les marinades, rubs, sauces utiles

Par Pierre Manas
Chez First

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Auteur

Pierre Manas

Editeur

First

Genre

Viande, volaille, gibier

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Fumaison pas à pas

Pierre Manas

Paru le 07/05/2026

288 pages

First

18,95 €

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Scannez le code barre 9782412108284
9782412108284
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