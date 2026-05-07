13 films de complots

C'est pas du cinéma. Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être l'organisateur, ou qu'on en trouve un ! A propos de complots, il n'est que deux folies : croire qu'il n'y en a qu'un seul qui les relierait tous, le même depuis la nuit des temps, de Babylone à la 5G ; croire qu'il n'y en a aucun, fors l'imagination fertile de paranoïaques en quête d'ordre dans le chaos. 13 films font l'objet d'une lecture herméneutique par Arnaud de la Croix, grand expert ès complots. Il aurait pu en choisir 13 autres, ou bien dix mille. Car une oeuvre digne d'intérêt procède du dévoilement, en nous montrant du monde ce qu'on n'avait pas vu, parce que c'était caché, recouvert par les apparences toujours trompeuses, ou parce qu'on ne disposait pas encore de la faculté de le voir. Une oeuvre narrative repose généralement sur un conflit, un noeud à défaire, une intrigue, ce qu'en anglais on appelle "plot" : un complot. Aussi, le sujet de ce livre n'est pas vraiment le cinéma. Quelques véritables complots sont révélés, et tout est relié : conspirer, c'est respirer ensemble.