Les Villas du lac de Côme

LE LAC LE PLUS CELEBRE DU MONDE SES VILLAS MYTHIQUES SES PRINCESSES SES INOUBLIABLES HISTOIRES D'AMOUR 1848. Carlotta, fille aînée de la duchesse Marianne d'Orange-Nassau et du prince Albert de Prusse, s'apprête à passer l'été dans la somptueuse villa de Tremezzo acquise par sa mère. Marianne, femme farouchement libre, a quitté son époux pour son cocher et son palais pour la dolce vita. Carlotta, elle aussi, étouffe sous le carcan des règles et des convenances. Au lac de Côme, destination la plus chic d'Europe, Carlotta fait son entrée dans le grand monde. Les prétendants se pressent, les regards s'attardent, les alliances se murmurent. Et ses yeux ne cherchent bientôt plus qu'un homme : le ténébreux et magnétique Giorgio, duc de Saxe-Meiningen. Il semble le seul à avoir deviné sa soif de liberté. Pourtant il se montre insolent et, pour une obscure raison, s'efforce de l'éviter. Mais ce n'est pas l'unique mystère que recèle la villa. En explorant les étages silencieux, Carlotta découvre le journal d'Elena, une jeune domestique dont le destin s'est achevé tragiquement trois ans plus tôt. Peu à peu, une rumeur se répand : certaines nuits, une enfant hanterait les couloirs, à la recherche de sa mère disparue... LE PREMIER VOLUME DE LA SAGA ITALIENNE PHENOMENE, DEJA TRADUIT DANS UNE DIZAINE DE LANGUES ET INSPIRE D'UNE HISTOIRE VRAIE.