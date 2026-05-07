Et si l'avenir vous était révélé? Né de la rencontre entre l'art onirique de l'artiste japonaise Shiitake et les connaissances ésotériques de l'autrice Sophie Soibinet, le Tarot des Merveilles est un trésor d'arcanes divinatoires. Lames majeures et mineures y sont illustrées et brillent de mille feux. Avec ce coffret exceptionnel, découvrez une expérience artistique et ésotérique accessible à tous. Dans vos tirages se déploieront épreuves, victoires, doutes et révélations. Ouvrez les portes de votre intuition... Ce coffret contient : 78 cartes illustrées grand format avec dorure or sur tranche (arcanes majeurs et mineurs) ; Un livret d'accompagnement de 100 pages ; Un sac en satin bleu nuit pour protéger vos lames.