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Le tarot des merveilles

Sophie Soibinet, Shiitake

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Et si l'avenir vous était révélé? Né de la rencontre entre l'art onirique de l'artiste japonaise Shiitake et les connaissances ésotériques de l'autrice Sophie Soibinet, le Tarot des Merveilles est un trésor d'arcanes divinatoires. Lames majeures et mineures y sont illustrées et brillent de mille feux. Avec ce coffret exceptionnel, découvrez une expérience artistique et ésotérique accessible à tous. Dans vos tirages se déploieront épreuves, victoires, doutes et révélations. Ouvrez les portes de votre intuition... Ce coffret contient : 78 cartes illustrées grand format avec dorure or sur tranche (arcanes majeurs et mineurs) ; Un livret d'accompagnement de 100 pages ; Un sac en satin bleu nuit pour protéger vos lames.

Par Sophie Soibinet, Shiitake
Chez Héron d'Argent

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Auteur

Sophie Soibinet, Shiitake

Editeur

Héron d'Argent

Genre

Tarots

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Le tarot des merveilles

Sophie Soibinet, Shiitake

Paru le 30/04/2026

97 pages

Héron d'Argent

29,90 €

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Scannez le code barre 9782386180521
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