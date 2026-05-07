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#Roman francophone

Aven

Lilian Bathelot

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Préhistoire. Orhak est une chamane respectée, mais son statut est ébranlé par plusieurs saisons néfastes pour le clan des hautes terres du milieu... jusqu'au jour où, en quête de grotte-citerne, elle découvre une cavité hors du commun. Fin du XIXème siècle. Louis Armand est forgeron, amoureux de ses causses. Avec l'inventeur de la spéléologie, E. A. Martel, ils en découvrent les plus belles grottes. L'une d'elles portera le nom de Louis et deviendra célèbre... mais ses mystères resteront enfouis bien au-delà de sa mort. De nos jours. Fanny est pigiste pour un grand journal. Son amie Elodie est guide à la grotte de l'aven Armand. Son aïeul n'est autre que Louis Armand dont elle découvre, cachés dans la cave de sa maison, des carnets intimes où il notait les détails de ses explorations. Avant d'avoir eu le temps de les lire, elle les confie à Fanny pour les besoins d'un article. Trois époques, et un même mystère qui traverse les âges autour d'un lieu singulier où le réel confine au magique. Aven révèle un univers insoupçonné dans un souffle d'aventure et de suspense où le rude paysage du causse Méjan devient gardien de la mémoire secrète des humains par-delà les siècles.

Par Lilian Bathelot
Chez Manufacture de livres éditions

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Auteur

Lilian Bathelot

Editeur

Manufacture de livres éditions

Genre

Contes et nouvelles

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Aven

Lilian Bathelot

Paru le 04/06/2026

248 pages

Manufacture de livres éditions

18,90 €

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