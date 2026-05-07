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Livre à remplir pour ma maîtresse préférée

Joséphine de Whispelaere

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Beau livre à remplir et à offrir. Remerciements maîtresse. Idée cadeau de fin d'année scolaire. Drôle, tendre, original, à offrir à la maîtresse de votre enfant. Pour lui dire " merci " autrement. Remerciez la maîtresse de votre enfant de façon originale. Cette année, changez des chocolats et autres mugs qui encombreront son étagère. Mettez à l'honneur cette année scolaire terminée avec ce livre cadeau pop et coloré à remplir et à offrir. Agrémenté de textes légers, drôles et amusants, rendant hommage à toutes les maîtresses et enseignants, ce beau livre invitera votre enfant à lui rendre hommage sous forme de pages à remplir. Il pourra y évoquer ses souvenirs, ses moments préférés, dessiner sa salle de classe, lui avouer ses matières préférées et celles qu'il aimait le moins... La maîtresse pourra également évoquer ses moments préférés de l'année, avec quelques pages participatives, de quoi faire de ce livre, un cadeau unique et personnalisé. Partie bonus : ce beau livre propose également des pages spéciales cahier de vacances, pour que la maîtresse puisse se détendre pendant ses vacances et vérifier si elle a bien retenu ce qu'elle a enseigné tout au long de l'année ; Un cadeau personnalisé et original à offrir la maîtresse de votre enfant.

Par Joséphine de Whispelaere
Chez Millésima

|

Auteur

Joséphine de Whispelaere

Editeur

Millésima

Genre

Albums photo ou naissance

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Livre à remplir pour ma maîtresse préférée

Joséphine de Whispelaere

Paru le 07/05/2026

Millésima

12,95 €

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Scannez le code barre 9782385431242
9782385431242
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