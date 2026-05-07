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Prague et la République tchèque

Mark Baker, Planet Lonely

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Un guide entièrement repensé pour découvrir Prague et la République tchèque, en phase avec les nouvelles tendances du monde du voyage : abondamment illustré pour offrir un avant-goût de la destination, clair et synthétique pour construire facilement son itinéraire, riche en conseils et astuces pour des expériences au plus près des habitants. Un guide qui couvre Prague mais aussi la Bohême et la Moravie, avec les villes thermales (Marienbad, Karlsbad...), les châteaux, les cités médievales... . Une sélection inspirante et très pratique d'itinéraires pour découvrir le meilleur de Prague et des principales régions, en toute saison, quel que soit le temps ou le budget disponible. Des textes de spécialistes pour aborder des questions historiques et sociétales : histoire, architecture, arts, société tchèque ou... bière. L'histoire mouvementée de la région retracée de manière originale à travers 15 lieux emblématiques. Des cartes claires pour se repérer facilement, situer les sites en un coup d'oeil, imaginer ses itinéraires et organiser ses déplacements. Un plan détachable de la ville de Naples.

Par Mark Baker, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Mark Baker, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Tchéquie, Slovaquie, Prague

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Prague et la République tchèque

Mark Baker, Planet Lonely

Paru le 07/05/2026

320 pages

Lonely Planet

17,50 €

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