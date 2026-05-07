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Corfou et les îles Ioniennes En quelques jours

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Toutes les clés pour découvrir Corfou et les îles Ioniennes le temps d'un court séjour Un guide tout en couleurs, complet et ultrapratique pour découvrir les îles Ioniennes, qui s'égrènent le long de la côte ouest de la Grèce continentale, et jouissent d'un climat plus frais que le reste du pays. Une exploration approfondie des îles connues et moins connues de l'archipel : Corfou, Paxi et Antipaxi, Leucade, Céphalonie, Ithaque et Zante. Corfou, ses musées, son héritage vénitien, ses criques baignées d'une eau bleu cobalt, mais aussi ses collines plantées de cyprès et ses villages préservés à l'écart des côtes. La petite île de Paxi, avec sa côte est animée dans les ports de Lakka, Loggos et Gaïos, et sa côte ouest sauvage et préservée. L'île de Leucade, reliée au continent par un pont, mais néanmoins encore largement préservée du tourisme, ses criques et ses plages propices au kitesurf. Céphalonie, la plus grande et celle dont la faune et la flore sont les plus variées, dont le littoral dentelé dissimule de séduisantes criques bordées de plages aux eaux claires. Ithaque, une île de poche mais assez spectaculaire pour alimenter le mythe d'Ulysse. Zante, qui se divise entre une partie est très touristique, et une partie ouest au paysage spectaculaire et rude, où d'imposantes falaises calcaires plongent dans des eaux turquoise Le riche héritage culturel des îles ioniennes : vénitien, italien, français, anglais... Des suggestions de randonnées sur des îles plus vertes que les autres îles grecques et donc plus propices à ce mode de découverte. Les plus belles plages des îles ioniennes Des excursions en Albanie, à Ksami et jusqu'au site grec de Butrint, et vers le nord de la Grèce continentale (Parga, Gorge de Vikos, Zagoria) Tout sur les transports pour rejoindre Corfou et les différentes îles ioniennes.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

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Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Grèce-Crète

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Corfou et les îles Ioniennes En quelques jours

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 07/05/2026

152 pages

Lonely Planet

10,99 €

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