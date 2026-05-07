Mon rouleau de coloriages adhésif Bord de mer

Un rouleau de coloriages adhésif et repositionnable de 3 mètres de long, avec des illustrations adorables remplies de détails. Les dessins invitent les jeunes enfants à découvrir le bord de mer, les activités sur l'eau ou sur le sable, les animaux marins, les phares. Le papier adhésif se fixe sur une table, une vitre ou un mur et on peut le repositionner comme on veut. Colorier seul ou à plusieurs, en totalité ou en découpant différentes scènes, chacun exprime sa créativité comme il lui plaît ! Un produit idéal pour les ateliers, les goûters ou les loisirs créatifs à la maison.