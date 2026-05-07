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#Album jeunesse

Mon tapis d'éveil

Collectif, 1, 2, 3 soleil !

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Un livre tout carton qui se déploie pour former un tapis d'éveil, avec 14 surfaces à toucher et un miroir Ce livre tout carton se déploie pour former un tapis d'éveil à utiliser recto/verso. Du papier crissant, de la peluche toute douce, de la feutrine, des vaguelettes en silicone, un miroir, des rubans... Les tout-petits vont pouvoir explorer 15 surfaces à toucher de grande taille et découvrir les couleurs avec des animaux très mignons.

Par Collectif, 1, 2, 3 soleil !
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Collectif, 1, 2, 3 soleil !

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Livres à toucher

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Mon tapis d'éveil

Collectif, 1, 2, 3 soleil !

Paru le 07/05/2026

14 pages

1, 2, 3 Soleil !

13,95 €

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Scannez le code barre 9782384537037
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