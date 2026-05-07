Mon tapis d'éveil

Un livre tout carton qui se déploie pour former un tapis d'éveil, avec 14 surfaces à toucher et un miroir Ce livre tout carton se déploie pour former un tapis d'éveil à utiliser recto/verso. Du papier crissant, de la peluche toute douce, de la feutrine, des vaguelettes en silicone, un miroir, des rubans... Les tout-petits vont pouvoir explorer 15 surfaces à toucher de grande taille et découvrir les couleurs avec des animaux très mignons.