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Organiseur familial

Editions 365

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Fabrication optimisée pour tous les frigos ! Toujours rigide avec les aimants accrochés et de très grandes cases Avec les vacances scolaires 2026-2027 - Une double-page par mois avec une grande case chaque jour pour organiser toutes les activités, suivez tous les emplois du temps de la famille en un seul coup d'oeil et partagez les informations importantes - Des pinces en métal pour accrocher les pages - Un bloc de listes de courses et une zone pour écrire au crayon - Une recette de cuisine par mois - Des pages pratiques : emploi du temps des enfants, calendrier des fruits et légumes, etc. - 6 gros aimants ultra-solides - 3 planches de stickers - Un crayon à papier - Une pochette pour ranger listes, coupons et infos utiles Calendrier mensuel sur 16 mois, de septembre 2026 à décembre 2027. A accrocher ou à aimanter sur le frigo.

Par Editions 365
Chez Editions 365

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Auteur

Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

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Organiseur familial

Editions 365

Paru le 07/05/2026

36 pages

Editions 365

14,99 €

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Scannez le code barre 9782383828556
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