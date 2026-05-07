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Budget familial

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L'outil indispensable pour tenir le budget de la famille sans stress et améliorer votre pouvoir d'achat Retrouvez : - Le suivi des dépenses par chèque, carte bancaire ou espèces - L'analyse des dépenses pour suivre son budget mois par mois, sur 16 mois, de septembre 2026 à décembre 2027 - Le suivi des revenus mensuels - Les prévisions pour les mois suivants - L'épargne et la trésorerie - De nombreux conseils pour bien tenir son budget et éviter les mauvaises surprises - Et aussi, des outils pratiques pour suivre ses consommations d'eau, électricité ou gaz, ses dépenses et remboursements de santé, ses emprunts bancaires et contrats d'assurance et prévoir les impôts à payer. Agenda sur 16 mois, de septembre 2026 à décembre 2027

Par Editions 365
Chez Editions 365

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Auteur

Editions 365

Editeur

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Genre

Agendas adulte

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Budget familial

Editions 365

Paru le 07/05/2026

200 pages

Editions 365

13,99 €

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