300 énigmes de génies pour les... génies !

Bienvenue chez les génies ! Mozart, Einstein, Napoléon, Molière ou encore Marie Curie... Confrontez-vous aux esprits les plus vifs de l'histoire et affirmez votre excellence avec ces 300 énigmes de génies ! Exercices d'observation, de déduction, jeux de différence, suites logiques, messages codés, jeux de mots ou encore défis mathématiques, dépassez-vous tout en vous amusant ! Un format souple et pratique avec un crayon à papier intégré pour pouvoir annoter directement son livre. Format 15 x 20 cm / 448 pages