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300 énigmes de génies pour les... génies !

Bernard Myers

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Bienvenue chez les génies ! Mozart, Einstein, Napoléon, Molière ou encore Marie Curie... Confrontez-vous aux esprits les plus vifs de l'histoire et affirmez votre excellence avec ces 300 énigmes de génies ! Exercices d'observation, de déduction, jeux de différence, suites logiques, messages codés, jeux de mots ou encore défis mathématiques, dépassez-vous tout en vous amusant ! Un format souple et pratique avec un crayon à papier intégré pour pouvoir annoter directement son livre. Format 15 x 20 cm / 448 pages

Par Bernard Myers
Chez Editions 365

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Auteur

Bernard Myers

Editeur

Editions 365

Genre

Jeux

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300 énigmes de génies pour les... génies !

Bernard Myers

Paru le 07/05/2026

448 pages

Editions 365

15,95 €

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