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Les Ombres ou l'acier

Gaëlle Maumont

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Le royaume de Fortmartel, jadis florissant, n'est plus qu'un champ de ruines. Une faille a éventré sa terre, et les cendres qui s'en échappent recouvrent désormais le monde d'un voile gris et mortifère. Trop tard. Nyx est arrivée trop tard. Sorcière capable de plier les ombres à sa volonté, elle n'a rien pu faire pour sauver les siens. Les Shamaanis ont été tués par des mercenaires aux ordres du roi Adalin, souverain de Fortmartel, dont l'esprit a sombré dans la folie depuis l'apparition des cendres. Seule survivante, accompagnée de son loup blanc Orion, Nyx fait le serment de se venger. Tous ceux qui ont participé à ce carnage mourront. Et ce serment ne sera pleinement accompli qu'avec l'exécution du roi... et de son fils, le prince Rowann. Celui-là même qui s'est servi de ses sentiments pour mieux la trahir. Mais Nyx ignore que Rowann a été emprisonné par son propre père depuis le jour du massacre. Elle ignore aussi que les cendres cachent des secrets plus anciens, plus dangereux encore. Aveuglée par sa soif de vengeance, la jeune sorcière pourrait bien passer à côté des sombres desseins de la famille royale... et de la vérité qui menace de tout engloutir.

Par Gaëlle Maumont
Chez Gulf Stream

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Auteur

Gaëlle Maumont

Editeur

Gulf Stream

Genre

Mondes fantastiques

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Les Ombres ou l'acier

Gaëlle Maumont

Paru le 07/05/2026

464 pages

Gulf Stream

23,50 €

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