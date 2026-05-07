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#Roman francophone

Le vin pur

Ludovic Massé

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Ce roman raconte l'histoire de Jantet, enfant pauvre, Catalan descendu des montagnes, un temps apprenti forgeron puis enfin vigneron. L'action se déroule dans la seconde moitié du XIX siècle pour s'achever au début du XX, avec les grandes émeutes viticoles de 1907. Là, Jantet descend de ses vignes et se mêle à la fameuse marche sur Narbonne. Le Midi bouge. Des centaines de villages et de bourgs au sang chaud se fédèrent. Clemenceau, qui n'y comprend pas grand-chose, bougonne puis envoie la troupe. Ludovic Massé, sans abandonner cette prose pure, documentaire qui, jusque-là, n'avait cessé de détailler, en montagne, en plaine, les gestes de l'homme au travail - un travail dont l'objet n'est rien d'autre, après élimination de la misère, que de permettre l'émergence de l'identité, de l'indépendance de celui qui le déploie - aborde soudain le tragique, l'épopée, avec une sorte de poésie unanimiste.

Par Ludovic Massé
Chez L'arbre vengeur

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Auteur

Ludovic Massé

Editeur

L'arbre vengeur

Genre

Littérature française

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Le vin pur

Ludovic Massé

Paru le 07/05/2026

200 pages

L'arbre vengeur

19,00 €

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