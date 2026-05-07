L'Héritage de la fureur

Viendra le moment où la haine se transformera en désir. Afin de convaincre la noblesse amaréenne qu'elle est un meilleur choix pour le trône que sa cousine perfide, Olerra n'a qu'une solution : se plier aux anciennes coutumes de son pays et kidnapper un mari dans un royaume voisin. Et quel meilleur candidat que le fils cadet du roi de Brutus, son ennemi de toujours ? Connu pour sa douceur et son amour de la poésie, Andrastus n'a rien à voir avec son frère aîné, Sanos. Alors que ce dernier tente, lors de sa soirée d'anniversaire, d'oublier ses obligations de prince héritier et les maltraitances de son père, il se fait assommer dans une maison close. Quand il se réveille et qu'il tente de s'échapper, Olerra craint que tous ses plans n'échouent. Car le prince est plus farouche qu'il n'y paraît, et il n'est peut-être pas celui qu'il prétend... Traduit de l'anglais par Constance Dreyfuss Praise "Brutal, torride et provocant. C. S. Pacat, autrice du Prince captif "C'était une lecture délicieuse et sexy, une ode sulfureuse à la rage féminine. Tricia Levenseller nous livre une histoire avec une héroïne puissante, une alchimie subjuguante et un univers d'une grande richesse ! Laura Thalassa, autrice de Ensorcelée