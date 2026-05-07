Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

L'Héritage de la fureur

Tricia Levenseller

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Viendra le moment où la haine se transformera en désir. Afin de convaincre la noblesse amaréenne qu'elle est un meilleur choix pour le trône que sa cousine perfide, Olerra n'a qu'une solution : se plier aux anciennes coutumes de son pays et kidnapper un mari dans un royaume voisin. Et quel meilleur candidat que le fils cadet du roi de Brutus, son ennemi de toujours ? Connu pour sa douceur et son amour de la poésie, Andrastus n'a rien à voir avec son frère aîné, Sanos. Alors que ce dernier tente, lors de sa soirée d'anniversaire, d'oublier ses obligations de prince héritier et les maltraitances de son père, il se fait assommer dans une maison close. Quand il se réveille et qu'il tente de s'échapper, Olerra craint que tous ses plans n'échouent. Car le prince est plus farouche qu'il n'y paraît, et il n'est peut-être pas celui qu'il prétend... Traduit de l'anglais par Constance Dreyfuss Praise "Brutal, torride et provocant. C. S. Pacat, autrice du Prince captif "C'était une lecture délicieuse et sexy, une ode sulfureuse à la rage féminine. Tricia Levenseller nous livre une histoire avec une héroïne puissante, une alchimie subjuguante et un univers d'une grande richesse ! Laura Thalassa, autrice de Ensorcelée

Par Tricia Levenseller
Chez De Saxus

|

Auteur

Tricia Levenseller

Editeur

De Saxus

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Héritage de la fureur par Tricia Levenseller

Commenter ce livre

 

L'Héritage de la fureur

Tricia Levenseller trad. Constance Dreyfuss

Paru le 07/05/2026

400 pages

De Saxus

26,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378769666
9782378769666
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.