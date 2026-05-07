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#Roman francophone

Etat mère

Jenny Dahan

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Comment être mère quand on ressent une incapacité à être au monde, à être comme tout le monde, à entrer dans le moule ? La maternité peut-elle coïncider avec une liberté choisie ? Est-il possible de réinventer ce rôle quand on ploie sous le poids des conventions, des normes, du jugement des autres, des attentes de la société, ou encore de celles de ses propres enfants qui souhaitent qu'on y réponde ? C'est à ces questions que tente de répondre Jenny Dahan, mère de deux enfants, qui a déserté ce rôle pendant près de deux ans, pour essayer de comprendre, d'expliquer. Etat mère est né de cette période, dans une tentative de relier poésie et maternité, pour trouver du sens et trouver sa place en tant que femme et mère.

Par Jenny Dahan
Chez La contre allée

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Auteur

Jenny Dahan

Editeur

La contre allée

Genre

Littérature française

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Etat mère

Jenny Dahan

Paru le 07/05/2026

80 pages

La contre allée

8,00 €

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