Eliseo Alegre ou le footballeur malgré lui

Eliseo Alegre est le joueur vedette de l'équipe de football de Los Pozos, un petit village de Patagonie argentine. Légende locale, il est idolâtré par toute la population. Mais que sait-on réellement de lui ? Lorsqu'un réalisateur se met en tête de consacrer un documentaire à Eliseo, c'est tous ceux qui l'ont connu qui viennent témoigner, de sa famille à ses entraîneurs, en passant par ses amis, ses coéquipiers ou encore un biographe et une historienne. Mais tous n'ont pas la même version, les témoignages se complètent, se confrontent, voire se contredisent parfois... Mais ce qui est sûr, c'est que si Eliseo était extrêmement doué pour le football, il n'aimait pourtant pas ça du tout ! De son parcours de souffre-douleur de la classe à star locale adulée, les récits sur la vie d'Eliseo, sur son histoire familiale complexe comme sur le poids des responsabilités et des attentes qui pesaient sur lui, ne sont finalement qu'un prétexte pour nous plonger dans l'histoire d'un petit village argentin, des années 1950 aux années 1980, où le foot est plus qu'une religion et rythme la vie de tous les habitants, qu'ils le veuillent ou non...