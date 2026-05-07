Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman étranger

Eliseo Alegre ou le footballeur malgré lui

Eduardo Berti

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Eliseo Alegre est le joueur vedette de l'équipe de football de Los Pozos, un petit village de Patagonie argentine. Légende locale, il est idolâtré par toute la population. Mais que sait-on réellement de lui ? Lorsqu'un réalisateur se met en tête de consacrer un documentaire à Eliseo, c'est tous ceux qui l'ont connu qui viennent témoigner, de sa famille à ses entraîneurs, en passant par ses amis, ses coéquipiers ou encore un biographe et une historienne. Mais tous n'ont pas la même version, les témoignages se complètent, se confrontent, voire se contredisent parfois... Mais ce qui est sûr, c'est que si Eliseo était extrêmement doué pour le football, il n'aimait pourtant pas ça du tout ! De son parcours de souffre-douleur de la classe à star locale adulée, les récits sur la vie d'Eliseo, sur son histoire familiale complexe comme sur le poids des responsabilités et des attentes qui pesaient sur lui, ne sont finalement qu'un prétexte pour nous plonger dans l'histoire d'un petit village argentin, des années 1950 aux années 1980, où le foot est plus qu'une religion et rythme la vie de tous les habitants, qu'ils le veuillent ou non...

Par Eduardo Berti
Chez La contre allée

|

Auteur

Eduardo Berti

Editeur

La contre allée

Genre

Littérature Espagnole

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Eliseo Alegre ou le footballeur malgré lui par Eduardo Berti

Commenter ce livre

 

Eliseo Alegre ou le footballeur malgré lui

Eduardo Berti

Paru le 07/05/2026

162 pages

La contre allée

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376651949
9782376651949
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.