Sans rivage

Un nouveau départ aux confins de l'Arctique parmi les chasseurs de baleine. Norvège, 1862. Brita Caisa est condamnée à quarante jours de prison, au pain sec et à l'eau, pour relation adultère. L'homme qu'elle aime est derrière les barreaux, lui aussi, et il ignore qu'elle porte leur enfant. Lorsqu'elle est libérée, Brita Caisa se rend à Pykeijä, dans l'archipel des Lofoten, en pleine tempête de neige. Entre fjords et pâturages se nichent des villages de pêcheurs. Dans ce haut lieu de la chasse à la baleine, Brita Caisa espère un nouveau départ. Quand Mikko sortira de prison, elle n'en doute pas, il leur construira une cabane en rondins. Elle semble oublier qu'il est toujours marié à une autre. Entre saison de pêche et sauna, jalousie mortelle et grand amour, ce deuxième tome de la saga nous entraîne sur des flots tourmentés.