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#Roman francophone

Sans rivage

Ingeborg Arvola

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Un nouveau départ aux confins de l'Arctique parmi les chasseurs de baleine. Norvège, 1862. Brita Caisa est condamnée à quarante jours de prison, au pain sec et à l'eau, pour relation adultère. L'homme qu'elle aime est derrière les barreaux, lui aussi, et il ignore qu'elle porte leur enfant. Lorsqu'elle est libérée, Brita Caisa se rend à Pykeijä, dans l'archipel des Lofoten, en pleine tempête de neige. Entre fjords et pâturages se nichent des villages de pêcheurs. Dans ce haut lieu de la chasse à la baleine, Brita Caisa espère un nouveau départ. Quand Mikko sortira de prison, elle n'en doute pas, il leur construira une cabane en rondins. Elle semble oublier qu'il est toujours marié à une autre. Entre saison de pêche et sauna, jalousie mortelle et grand amour, ce deuxième tome de la saga nous entraîne sur des flots tourmentés.

Par Ingeborg Arvola
Chez Editions Paulsen

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Auteur

Ingeborg Arvola

Editeur

Editions Paulsen

Genre

XIXe siècle

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Sans rivage

Ingeborg Arvola trad. Hélène Hervieu

Paru le 07/05/2026

528 pages

Editions Paulsen

12,40 €

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