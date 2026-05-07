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#Imaginaire

La vie très horrifique de Paula et Stan face à l'inhibiteur de volonté

Karim Berrouka

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C'est l'histoire trépidante d'un couple normal qui deviendra l'acteur d'un combat pour libérer l'humanité de ? 'E ??? ? ??? ? ??? ? ??? HD. De quoi, vous avez deviné ? De la TELEVISION QUI ABRUTIT LES MASSES. L'existence de Paula et Stan était toute tracée, le boulot suivi de l'inévitable mariage, l'emprunt pour un appartement confortable, puis les enfants et le reste du temps devant des émissions de téléréalité, reportages, et autres événements sportifs. Mais l'irruption d'Albert dans leur salon va dérouter totalement leur destin, à commencer par une scène d'une rare violence : la destruction sauvage de leur grand écran de télé. Dès lors, les voilà cavalant dans la jungle à 10 000 kilomètres de chez eux, jouets de forces qui les dépassent, torturés par le Petit Père du Peuple - refourgueur de grands écrans à travers le monde - et faits prisonniers par la secte du Christ Télévisor... Redeviendront-ils de sages individus promis à une vie sans histoire, ayant pour seuls émois ce que leur montre l'Inhibiteur de volonté ? Vous le saurez en lisant ce roman fantas(ti)que qui vous fera prendre conscience que ne pas regarder la télé peut être dangereux.

Par Karim Berrouka
Chez La Volte

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Auteur

Karim Berrouka

Editeur

La Volte

Genre

Science-fiction

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La vie très horrifique de Paula et Stan face à l'inhibiteur de volonté

Karim Berrouka

Paru le 14/05/2026

180 pages

La Volte

19,00 €

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