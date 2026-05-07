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La règle d'or

Damon Knight, Dominique Bellec

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En 195.., Damon Knight imagine un monde de violence et de peur délivré par l'empathie. Robert Dahl, rédacteur en chef d'un grand quotidien, est convoqué par le ministère de la Défense après la publication d'une enquête sur un mystérieux centre militaire dans le Missouri. C'est le point de départ d'un voyage à travers le monde, en compagnie d'un surprenant compagnon de route, au cours duquel toutes ses certitudes seront mises à l'épreuve.

Par Damon Knight, Dominique Bellec
Chez Le Passager Clandestin

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Auteur

Damon Knight, Dominique Bellec

Editeur

Le Passager Clandestin

Genre

Science-fiction

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La règle d'or

Damon Knight, Dominique Bellec trad. Nathalie Dudon

Paru le 07/05/2026

176 pages

Le Passager Clandestin

10,00 €

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