La règle d'or

En 195.., Damon Knight imagine un monde de violence et de peur délivré par l'empathie. Robert Dahl, rédacteur en chef d'un grand quotidien, est convoqué par le ministère de la Défense après la publication d'une enquête sur un mystérieux centre militaire dans le Missouri. C'est le point de départ d'un voyage à travers le monde, en compagnie d'un surprenant compagnon de route, au cours duquel toutes ses certitudes seront mises à l'épreuve.