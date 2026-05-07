Sur l'autre rive

Entre un vieux voisin qui rêve de mourir comme un Indien Osage au coeur des Cévennes et le souvenir persistant d'un premier amour aux yeux bleus croisé dans une librairie d'autrefois, des solitudes se frôlent dans ce recueil empreint de mélancolie. On y croise des personnages cabossés par la vie, des rêves devenus poussiéreux ou encombrants, et des enfants qui posent des questions trop grandes pour eux. Avec une plume poétique et tendre, l'auteur nous offre une stèle vibrante à ce qui s'en va et une célébration de ce qui reste : une odeur de jasmin frais, l'éclat implacable d'un ciel de Provence et la promesse d'une lumière qui ne s'éteint jamais tout à fait.