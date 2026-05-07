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L' appétit du cannibale

Pierre Hanot

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Licencié d'un job pourri, Alban s'enfonce dans la déprime. Il trompe l'ennui en fumant devant la télé une herbe que lui procure Dragan, gestionnaire d'un casse-auto. Quand les flics se rapprochent de Dragan, le dealer confie la marchandise à Alban, qui trouve rapidement de nouveaux débouchés. L'argent rentre, et Alban se sent pousser des ailes. C'est alors qu'il s'amourache d'une starlette américaine, Joana Jane, découverte au hasard du web. Pour notre Dom Juan, c'est le début des problèmes.

Par Pierre Hanot
Chez Les Editions IN8

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Auteur

Pierre Hanot

Editeur

Les Editions IN8

Genre

Romans noirs

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L' appétit du cannibale

Pierre Hanot

Paru le 07/05/2026

84 pages

Les Editions IN8

8,90 €

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