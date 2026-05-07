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#Roman francophone

Tant qu'il y a l'océan

Coline Renault

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"Je ne savais pas encore que, pour voyager avec une personne âgée, il faut faire l'apprentissage de la douceur. S'abandonner à la délicatesse d'un monde rétréci". Nicole, 74 ans, vit à bord des bateaux de croisière. Tout comme Françoise, Nadine et Michel. On les appelle les "back-to-back", ces passagers qui enchaînent les séjours sans descendre à terre. Une bande de personnes âgées hautes en couleur qui ont décidé de troquer le quotidien d'une maison de retraite pour un voyage sans fin. Coline Renault, 28 ans, a embarqué avec ces vieux pirates le temps d'une croisière en mer du Nord, accompagnée de sa grand-mère Andrée, une Normande aussi brute de décoffrage que malicieuse. Angoissée par le temps qui passe, la jeune journaliste voit ses certitudes bousculées face à une question qui la hante : la vieillesse est-elle toujours un naufrage ?

Par Coline Renault
Chez Editions Les Echappés

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Auteur

Coline Renault

Editeur

Editions Les Echappés

Genre

Littérature française

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Tant qu'il y a l'océan

Coline Renault

Paru le 07/05/2026

288 pages

Editions Les Echappés

22,00 €

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Scannez le code barre 9782357662186
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