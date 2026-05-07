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Un massacre en Kabylie

Safia Kessas, Fabrice Riceputi

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Ce livre est le récit d'une enquête sur les événements tragiques qui se sont déroulés le 23 mai 1956 dans les villages d'Aït Soula, de Tazrouts et d'Agouni, en Kabylie. Ce jour-là, au petit matin, les militaires français font violemment irruption dans les villages. Les hommes sont séparés des femmes avant d'être exécutés. Environ soixante-quinze civils sont assassinés. Plus de deux cents femmes sont rassemblées de force à la mosquée, contraintes à se dénuder sous la menace des armes. Des viols collectifs sont commis. Saa Kessas et Fabrice Riceputi ont arpenté les villages de Kabylie, écouté les derniers témoins, confronté les versions ofcielles aux récits des survivants et des survivantes. Leur investigation révèle comment un massacre prémédité a été maquillé en simple " accrochage avec des rebelles ", comment les femmes ont dû porter le poids d'humiliations indicibles, comment la violence coloniale a fracturé durablement la transmission mémorielle. Ce livre est aussi un geste politique : celui d'une génération qui refuse que les morts soient enterrés une seconde fois par le silence ou le déni. A l'heure où la France peine encore à regarder en face son passé algérien, ce livre s'impose comme une contribution majeure à la décolonisation des mémoires.

Par Safia Kessas, Fabrice Riceputi
Chez La Découverte

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Auteur

Safia Kessas, Fabrice Riceputi

Editeur

La Découverte

Genre

Guerre d'Algérie

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Un massacre en Kabylie

Safia Kessas, Fabrice Riceputi

Paru le 07/05/2026

144 pages

La Découverte

12,00 €

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Scannez le code barre 9782348093005
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