Petit dauphin dans l'océan

Un livre avec une marionnette de dauphin toute douce pour plonger dans l'océan et 6 puces sonores ! Petit dauphin va devenir grand frère ! Prépare avec lui un grand spectacle pour fêter la naissance du bébé ! Anime la marionnette du dauphin, écoute son cri, et découvre les bruits de la mer (crevettes, tortues, crabes, pieuvre) en musique ! Chacune des 5 doubles-pages propose une ambiance sonore immersive, accompagnée d'un fond musical classique (Saint-Saëns, Strauss, Delibes...), pour une expérience sensorielle complète et poétique. Dans la même collection : Petit lapin fête Pâques Petit loup dans la forêt Petit lion dans la savane Petit singe dans la jungle Petit chat à la ferme Petite chouette dans la nuit Petit hérisson à la campagne