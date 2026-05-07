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#Album jeunesse

Petit dauphin dans l'océan

Thierry Manès, Emilie Collet

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Un livre avec une marionnette de dauphin toute douce pour plonger dans l'océan et 6 puces sonores ! Petit dauphin va devenir grand frère ! Prépare avec lui un grand spectacle pour fêter la naissance du bébé ! Anime la marionnette du dauphin, écoute son cri, et découvre les bruits de la mer (crevettes, tortues, crabes, pieuvre) en musique ! Chacune des 5 doubles-pages propose une ambiance sonore immersive, accompagnée d'un fond musical classique (Saint-Saëns, Strauss, Delibes...), pour une expérience sensorielle complète et poétique. Dans la même collection : Petit lapin fête Pâques Petit loup dans la forêt Petit lion dans la savane Petit singe dans la jungle Petit chat à la ferme Petite chouette dans la nuit Petit hérisson à la campagne

Par Thierry Manès, Emilie Collet
Chez Editions Gründ

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Auteur

Thierry Manès, Emilie Collet

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres sonores

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Petit dauphin dans l'océan

Thierry Manès, Emilie Collet

Paru le 21/05/2026

12 pages

Editions Gründ

14,95 €

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Scannez le code barre 9782324038440
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