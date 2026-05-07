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Cahier de vacances adulte

Emmanuel Trédez, Trédez Emmanuel

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Cet été, voyagez dans le temps grâce à ce cahier unique en son genre, à la découverte des codes secrets les plus célèbres de l'histoire. Du chiffre de César à l'alphabet de Samuel Morse en passant par le chiffre de Bacon ou le code de Trevanion, mettez votre esprit au défi et devenez un véritable agent secret ! Creusez-vous les méninges pour imaginer des anagrammes, déchiffrer des rébus ou déjouer les pièges des acrostiches. Saurez-vous repérer un message dissimulé dans un texte anodin... ou dans une mélodie ? Ces expériences fascinantes vous réserveront bien des surprises et anecdotes, aux côtés de Sherlock Holmes, Marie-Antoinette ou encore William Shakespeare. Un cahier intelligent et captivant pour exercer votre sagacité tout l'été. Bonnes vacances, et bon décryptage !

Par Emmanuel Trédez, Trédez Emmanuel
Chez Le Robert

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Auteur

Emmanuel Trédez, Trédez Emmanuel

Editeur

Le Robert

Genre

Jeux

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Cahier de vacances adulte

Emmanuel Trédez, Trédez Emmanuel

Paru le 13/05/2026

64 pages

Le Robert

8,90 €

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Scannez le code barre 9782321021582
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