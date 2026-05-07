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Ennemies publiques

Hannah Deitch

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La cavale haletante de deux femmes victimes de leur époque et de leur environnement, bien décidées à laisser éclater leur colère. Après des études prestigieuses, Evie Gordon semblait promise à un très bel avenir. Elle végète aujourd'hui dans une vie misérable, donnant pour subsister des leçons particulières aux enfants des familles fortunées de Los Angeles. Un matin, alors qu'elle arrive au domicile de l'une de ses élèves, elle tombe sur les corps mutilés des parents de celle-ci. Plus troublant encore, une inconnue, cachée dans la maison, l'appelle à l'aide. De témoins du meurtre, les deux femmes deviennent vite suspectes, puis fugitives. La presse les compare bientôt aux émules de Charles Manson, alors que la police les recherche activement dans toute la région. Afin de se disculper, Evie va devoir essayer d'en savoir plus sur sa mystérieuse compagne d'infortune, qui se terre d'abord dans le silence, avant de faire preuve d'un indéniable talent pour échapper à tous les contrôles. Une étrange complicité va alors se nouer entre les deux femmes, qui très vite n'auront plus rien à perdre...

Par Hannah Deitch
Chez Pocket

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Auteur

Hannah Deitch

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

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Ennemies publiques

Hannah Deitch trad. Cindy Colin-Kapen

Paru le 07/05/2026

448 pages

Pocket

9,90 €

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