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#Roman francophone

Un conte de deux villes

Charles Dickens

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Entre Paris et Londres, le roman historique de Charles Dickens sur la Révolution française. Adaptation du roman en mini-série courant 2026, avec François Civil et Kit Harington. Enfermé à la prison de la Bastille durant dix-huit années, Alexandre Manette est enfin libéré. Sa fille, Lucie, qui le croyait mort et vivait en exil en Angleterre, apprend la nouvelle par un jeune émigré français, du nom de Charles Darnay. Elle se rend alors en France pour retrouver son père et le ramener à Londres. Quelques années plus tard, Lucie et son père sont convoqués à la barre des témoins lors du procès de ce même Charles Darnay, alors accusé de haute trahison par la Couronne britannique. Avec l'aide du jeune et brillant avocat Sydney Carton, la vie de ce dernier vie sera sauvée. Lucie se retrouve tiraillée entre l'amour que lui portent ces deux jeunes hommes dont les destins semblent liés. Jusqu'au jour où, Darnay, rentré en France pour aider un ami, est de nouveau arrêté et condamné cette fois par le tribunal révolutionnaire. Quels secrets cache-t-il à Lucie ? Charles Darnay aura-t-il une nouvelle fois la vie sauve, alors que la France est plongée dans les affres de la Terreur ? Dans ce grand roman qui emporte le lecteur entre Londres et Paris, au coeur des tumultes de la Révolution française, Charles Dickens entraine ses personnages dans une machination infernale, entre secrets, triangle amoureux, trahisons et complots.

Par Charles Dickens
Chez 10/18

|

Auteur

Charles Dickens

Editeur

10/18

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Un conte de deux villes

Charles Dickens trad. Emmanuel Bove

Paru le 07/05/2026

528 pages

10/18

9,90 €

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