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La dernière chance d'Eléonore

Anne Villemin-Sicherman

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Une aventure d'Augustin Duroch : meurtre et complot pour une enquête en pleine Terreur. Une nuit de février 1794, le cadavre d'une femme est déposé devant la porte du château de Goin. Depuis quelques mois, sa propriétaire, Eléonore de Cussange, veuve, vit dans l'angoisse. En effet, depuis la promulgation de la " loi des suspects " par le Comité de salut public, tout le monde se sent en danger, en particulier les aristocrates. Craignant d'être accusée du meurtre de cette jeune femme avec laquelle elle a eu un différend, Eléonore s'enfuit avec sa fille Lou. Les deux femmes sont très vite rattrapées et si Lou parvient à s'échapper de justesse, Eléonore est incarcérée dans une prison surpeuplée Pour le vétérinaire Augustin Duroch, il ne fait aucun doute qu'Eléonore, son amie de longue date, est victime d'une injustice, et il décide tout mettre en oeuvre pour rétablir la vérité, secondé par son fils Julien, épris de Lou. Son enquête lui fait rapidement croiser le chemin de Duquesnoy, un représentant du peuple, envoyé dans le département pour faire respecter les lois. Investi de pouvoirs étendus, il se comporte en tyran, notamment vis-à-vis des juges du tribunal criminel qui, terrorisés, vont au-devant de tous ses désirs. Et pour lui, Eléonore, en tant qu'aristocrate, est forcément coupable. Augustin ne donne pas cher de la peau de son amie... La tâche d'Augustin s'annonce donc double s'il veut sauver Eléonore de la guillotine : faire tomber Duquesnoy et trouver le véritable assassin.

Par Anne Villemin-Sicherman
Chez 10/18

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Auteur

Anne Villemin-Sicherman

Editeur

10/18

Genre

Policiers historiques

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La dernière chance d'Eléonore

Anne Villemin-Sicherman

Paru le 07/05/2026

504 pages

10/18

9,90 €

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