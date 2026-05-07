Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Lady Churchill

Marie Benedict

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le destin exceptionnel de l'épouse de Churchill, une femme de son siècle libre et engagée. Lorsqu'elle rencontre Winston Churchill, Clementine Hozier a déjà éconduit deux prétendants. Elle succombe pourtant au charme de ce jeune parlementaire brillant qui défend le droit de vote des femmes. Le coup de foudre est réciproque et Clementine épouse Winston quelques mois plus tard. Pendant les presque soixante ans que durera leur mariage, Clemmie soutiendra son mari vaille que vaille tout en cherchant à s'émanciper des rôles de mère et d'épouse auxquels le " sexe faible " était jusque-là cantonné. Féministe engagée, humaniste passionnée, elle ne cessera jamais de défendre ses idéaux, apportant son aide à la population londonienne pendant le Blitz ou se battant pour que les femmes puissent participer à l'effort de guerre. Marie Benedict rend un vibrant hommage à l'une des femmes les plus fascinantes et influentes du XXe siècle qui, dans l'ombre d'un légendaire Premier ministre britannique, a contribué de manière décisive à l'essor de l'Angleterre. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laurent Barucq

Par Marie Benedict
Chez 10/18

|

Auteur

Marie Benedict

Editeur

10/18

Genre

XXe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lady Churchill par Marie Benedict

Commenter ce livre

 

Lady Churchill

Marie Benedict trad. Laurent Barucq

Paru le 07/05/2026

456 pages

10/18

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782264087515
9782264087515
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.