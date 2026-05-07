Lady Churchill

Le destin exceptionnel de l'épouse de Churchill, une femme de son siècle libre et engagée. Lorsqu'elle rencontre Winston Churchill, Clementine Hozier a déjà éconduit deux prétendants. Elle succombe pourtant au charme de ce jeune parlementaire brillant qui défend le droit de vote des femmes. Le coup de foudre est réciproque et Clementine épouse Winston quelques mois plus tard. Pendant les presque soixante ans que durera leur mariage, Clemmie soutiendra son mari vaille que vaille tout en cherchant à s'émanciper des rôles de mère et d'épouse auxquels le " sexe faible " était jusque-là cantonné. Féministe engagée, humaniste passionnée, elle ne cessera jamais de défendre ses idéaux, apportant son aide à la population londonienne pendant le Blitz ou se battant pour que les femmes puissent participer à l'effort de guerre. Marie Benedict rend un vibrant hommage à l'une des femmes les plus fascinantes et influentes du XXe siècle qui, dans l'ombre d'un légendaire Premier ministre britannique, a contribué de manière décisive à l'essor de l'Angleterre. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laurent Barucq