Cahier de vacances adulte

Nouveauté dans la collection : un cahier pour booster sa logique avec des jeux variés et quelques énigmes à résoudre Se divertir tout en faisant preuve de logique, c'est ce que vous propose ce cahier de vacances. Avec ce cahier, vos vacances vont prendre une autre tournure. Casse-têtes, sudokus plus délirants les uns que les autres, anagrammes, jeux sur la musique, le cinéma, des labyrinthes, des grilles diverses et variées... Et toujours autour du thème des vacances. Et bien sûr les incontournables mots fléchés des vacances. Trois " enquêtes criminelles " viennent ponctuer ce cahier. Pour chacune en cinq jeux découvrez l'assassin, le mobile et l'arme du crime.