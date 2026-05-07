Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Cahier de vacances adultes GEO

Valérie Cluzel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un cahier de vacances avec de nouveaux jeux et quiz pour un tour du monde 2026 dans l'esprit Géo ! Un cahier inédit, une nouvelle maquette, une nouvelle mécanique de jeux. Un voyage autour du monde 100 % inédit, avec des nouvelles destinations à découvrir ! Cette année, votre voyage débutera par l'Amérique du Nord et votre arrivée sera en Océanie. Entretemps il vous faudra traverser l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Mais pour cela, vous devez récupérer des miles et selon les miles récoltés, vous pourrez poursuivre votre voyage sous certaines conditions. N'oubliez pas de vous munir de crayons de couleur car une fois que vous aurez fait tous les jeux se rapportant à un continent, il vous faudra colorier ce continent sur le planisphère. Jeux de logique, sudoku, mots fléchés, mots mêlés, logigrammes, 7 différences... le voyage sera aussi riche que divertissant ! Evadez-vous avec des images à couper le souffle et de nouveaux quiz !

Par Valérie Cluzel
Chez Solar

|

Auteur

Valérie Cluzel

Editeur

Solar

Genre

Jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cahier de vacances adultes GEO par Valérie Cluzel

Commenter ce livre

 

Cahier de vacances adultes GEO

Valérie Cluzel

Paru le 07/05/2026

64 pages

Solar

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263193880
9782263193880
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.