Cahier de vacances adultes GEO

Un cahier de vacances avec de nouveaux jeux et quiz pour un tour du monde 2026 dans l'esprit Géo ! Un cahier inédit, une nouvelle maquette, une nouvelle mécanique de jeux. Un voyage autour du monde 100 % inédit, avec des nouvelles destinations à découvrir ! Cette année, votre voyage débutera par l'Amérique du Nord et votre arrivée sera en Océanie. Entretemps il vous faudra traverser l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Mais pour cela, vous devez récupérer des miles et selon les miles récoltés, vous pourrez poursuivre votre voyage sous certaines conditions. N'oubliez pas de vous munir de crayons de couleur car une fois que vous aurez fait tous les jeux se rapportant à un continent, il vous faudra colorier ce continent sur le planisphère. Jeux de logique, sudoku, mots fléchés, mots mêlés, logigrammes, 7 différences... le voyage sera aussi riche que divertissant ! Evadez-vous avec des images à couper le souffle et de nouveaux quiz !