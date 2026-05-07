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Cristiano Ronaldo

Régis Dupont

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La biographie mise à jour de Cristiano Ronaldo, star mondiale du foot. Cristiano Ronaldo a bouclé l'année 2025 à la tête de faramineux records. Avant sa sixième participation à la phase finale de la Coupe du monde, le quintuple Ballon d'Or France Football est ainsi le joueur le plus capé de l'histoire en équipe nationale (226 sélections avec le Portugal) et reste le meilleur buteur de la Ligue des champions (141 buts), malgré son départ en 2023 à Al-Nassr (Arabie saoudite). A plus de 40 ans, ce phénomène du football est aussi le sportif le plus suivi des réseaux sociaux avec plus d'un milliard d'abonnés. Mais sait-on tout de lui ? Régis Dupont, l'un des journalistes qui le connaît le mieux, revisite en détails ce monstre du foot, de ses débuts très précoces à Madère, où un aéroport porte désormais son nom, aux secrets de sa longévité au plus haut niveau.

Par Régis Dupont
Chez Solar

|

Auteur

Régis Dupont

Editeur

Solar

Genre

Football

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Cristiano Ronaldo

Régis Dupont

Paru le 13/05/2026

192 pages

Solar

9,90 €

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